11.07.2017 17:49:43

Sivas'ta Bylock operasyonu: 11 gözaltı

Sivas'ta FETÖ'nin şifreli haberleşme programı olan ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle 11 kişi gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 15 şahsa yönelik operasyon gerçekleştirdi. 11 kişi gözaltına alınırken firari olan 4 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.