10.02.2017 22:45:28

Sivas'ta avukatların yargılandığı FETÖ davası ertelendi

Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında avukat ve kamu personellerinden oluşan 6'sı tutuklu 13 sanığın yargılandığı dava ileri bir tarihe ertelendi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında avukat ve kamu personellerinden oluşan 6'sı tutuklu 13 sanığın yargılandığı dava ileri bir tarihe ertelendi.Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlattığı soruşturmada 9 avukat ve 4 kamu personeli hakkında 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' ve 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 5 ile 10 yıl arasında değişen hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanıkların yargılanmasına çarşamba günü Sivas 2'inci Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Murat G., Ömer N., Erdal Ö., Fatih S., Halil İbrahim D. ve Yunus B. ile tutuksuz sanıklar İ.Ö., İ.B., E.C., D.F.T., R.Ö., R.H. ve H.P. katıldı. İlk gün 6 tutuklu sanığın savunmasını yaptığı davaya bugün devam edildi. 11 saat süren duruşmada 7 tutuksuz sanık savunma yaptı. Savunmaların ardından mahkeme heyeti, tutuklu bulunan 6 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, tanıklar ve diğer eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 13 Şubat Pazartesi gününe erteledi.