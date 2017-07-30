30.07.2017 13:56:18
Bugün öğle saatlerinde Koyulhisal ilçesi Ortakent köyünde görevden dönen askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi. Kazada araçta bulunan 4 asker yaralandı. Yaralı 2 asker Koyulhisal Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, durumları daha ciddi olan 2 asker ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı askerlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Sivas'ta askeri araç devrildi
Sivas'ın Koyulhisal ilçesi Ortakent köyünde görevden dönen askeri zırhlı aracın devrilmesi sonucu 4 asker yaralandı.
Bugün öğle saatlerinde Koyulhisal ilçesi Ortakent köyünde görevden dönen askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi. Kazada araçta bulunan 4 asker yaralandı. Yaralı 2 asker Koyulhisal Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, durumları daha ciddi olan 2 asker ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı askerlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.