30.07.2017 13:56:18

Sivas'ta askeri araç devrildi

Sivas'ın Koyulhisal ilçesi Ortakent köyünde görevden dönen askeri zırhlı aracın devrilmesi sonucu 4 asker yaralandı.

Bugün öğle saatlerinde Koyulhisal ilçesi Ortakent köyünde görevden dönen askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi. Kazada araçta bulunan 4 asker yaralandı. Yaralı 2 asker Koyulhisal Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, durumları daha ciddi olan 2 asker ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı askerlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.





