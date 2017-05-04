05.05.2017 04:58:46

Sivas'ta asker uğurlama konvoy uygulaması

Sivas'ta gelen şikayetler üzerine polis ekipleri tarafından asker uğurlama konvoylara yönelik yapılan uygulama da çevreyi rahatsız eden ve trafiği tehlikeye düşürenler uyarıldı.

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Sivas'ta gelen şikayetler üzerine polis ekipleri tarafından asker uğurlama konvoylara yönelik yapılan uygulama da çevreyi rahatsız eden ve trafiği tehlikeye düşürenler uyarıldı.Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri gelen şikayetler üzerine İstasyon Caddesi üzerine asker uğurlama konvoylarına yönelik çalışma yaptı. Oluşturulan uygulama noktalarında konvoylarda camlardan sarkanlar ve korna çalarak çevreyi rahatsız eden sürücüler uyarıldı. İl Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Orhan Gürbüz'ün de katıldığı uygulamada konvoylarda bulunan araçlar denetlendi. Ekipler uygulamada APP plaka ve abart egzoz kontrolü de yaptı. Araçlardan 18'ini cezai işlem uygulanırken, bir araç çekici yardımıyla trafikten men edildi.İl Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Orhan Gürbüz konvoylarda yaşanabilecek kazaların önüne geçmek adına uygulama yaptıklarını ve uygulamaların yaşanabilecek can ve mal kaybının önüne geçmek için devam edeceğini söyledi.