29.12.2016 12:05:04

Sivas'ta 79 köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta olumsuz hava şartları nedeniyle 79 köy yolu ulaşıma kapandı.

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Sivas'ta olumsuz hava şartları nedeniyle 79 köy yolu ulaşıma kapandı.Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre olumsuz hava şartları nedeniyle İmranlı'da 50, Kangal'da 20 ve Gürün'de ise 9 köy yolu ulaşıma kapandı.İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kapalı olan köy yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.