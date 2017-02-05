05.02.2017 14:23:27

Sivas'ta 52 köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 52 köy yolu ulaşıma kapandı.

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Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 52 köy yolu ulaşıma kapandı.Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle merkezde 12, Divriği'de 2, Gürün'de 10, İmranlı'da 9, Hafik'te 15 ve Ulaş'ta ise 4 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.Karla mücadele ekipleri kapalı olan köy yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.