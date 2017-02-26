26.02.2017 18:08:31

Sivas'ta 44 kilo esrar ele geçirildi

Sivas'ta polis ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 44 kilo esrar ele geçirilirken, olayla ilgili göza

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Sivas'ta polis ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 44 kilo esrar ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yol kontrolleri sırasında İstanbul ve Kahramanmaraş plakalı iki otomobilde bulunan şahıslar uyuşturucu madde ticareti yaptıkları değerlendirerek takibe alındı. Yapılan takip sonucu iki otomobil Sivas-Kayseri karayolu Gemerek ilçe girişinde durduruldu. Sivas Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirilen otomobillerde dedektör narkotik köpeği Kayra'nın yardımıyla yapılan aramada 44 kilo esrar ele geçirildi. Otomobillerde bulunan A.M., M.Y. ve K.G. isimli şahıslar emniyette ifadelerinin alınmasının ardından uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edildi. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.(Hakan Kaleli - Uğur Yiğit / İHA)