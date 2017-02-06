06.02.2017 11:46:04

Sivas'ta 36 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 36 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

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Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 36 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle merkezde 5, Gürün'de 3, İmranlı'da 9, Kangal'da 10, Ulaş'ta 4 ve Yıldızeli'nde 5 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.Karla mücadele ekipleri kapalı olan köy yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.