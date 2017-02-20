20.02.2017 12:39:21

Sivas'ta 26 sanıklı FETÖ/PDY davası başladı

Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan, aralarında adliye ve cezaevi çalışanlarının da bulunduğu 12'si tutuklu 26 sanığın yargılanmasına başlandı.

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Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan, aralarında adliye ve cezaevi çalışanlarının da bulunduğu 12'si tutuklu 26 sanığın yargılanmasına başlandı.Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, aralarında adliye ve cezaevi personelinin de bulunduğu 12'si tutuklu 26 sanık ve avukatları hazır bulundu. Kimlik tespitinin ardından sanıkların ifadelerinin alınmasına başlandı. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca adliye ve cezaevi personeli ile çeşitli meslek gruplarında çalışanlara yönelik FETÖ/PDY operasyonu kapsamında haklarında dava açılan 12'si tutuklu 26 sanık, 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetmek, silahlı terör örgütüne üye olmak' ile suçlanıyor.