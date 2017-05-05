05.05.2017 21:57:17

Sivas'ta 177 polisle güven huzur operasyonu

Sivas'ta 177 polisin katılımıyla düzenlenen huzur operasyonunda 196 şahıs sorgulanırken aranması olan 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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Sivas'ta 177 polisin katılımıyla düzenlenen huzur operasyonunda 196 şahıs sorgulanırken aranması olan 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla düzenlenen 'Sivas Güven Huzur Operasyonları' kapsamında 177 polisin katılımıyla il merkezinde 13 umuma açık yerde denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde 196 şahıs sorgulanırken aranması olan 1 şahıs yakalandı.Operasyon kapsamında 5 şahsa 545 lira idari para cezası uygulanırken 3 işyerine sigara içmekten 1 işyerine ise mesul müdürü bulunmadığı için işlem yapıldı.