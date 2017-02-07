07.02.2017 15:12:55

Sivas'ta 16 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

Sivas'ta olumsuz hava şartları nedeniyle 16 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

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Sivas'ta olumsuz hava şartları nedeniyle 16 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle merkezde 2, İmranlı ve Kangal'da 5, Ulaş ile Zara'da ise 2 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.Karla mücadele ekipleri kapalı olan köy yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.