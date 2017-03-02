02.03.2017 13:40:13

Sivas'ta 15 bin kişiye istihdam sağlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla başlatılan istihdam seferberliğinde Sivas'ta 15 bin kişi istihdam edilecek.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla başlatılan istihdam seferberliğinde Sivas'ta 15 bin kişi istihdam edilecek.Sivas'ta işsizliğe çözüm bulmak amacıyla İl İstihdam Kurulu üyelerinin katılımıyla toplantı düzenlendi. Vali Muammer Bey Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, Ticaret ve Sanayi Odası, İş-Kur, KOSGEB, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili temsilciler katıldı.Vali Davut Gül, yaptığı açıklamada İl istihdam Kurulu olarak zaman zaman bir araya geldiklerini ve Sivas'taki işsizlikle ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.İstihdam seferberliği çağrısının ardından Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşerek, Sivas'ta 10 bin kişiye iş imkanı sağlanacağını söylediğini dile getiren Gül,"Sivas'ın potansiyeli çok fazla, baktık rakamı artırmamız gerekiyor, ülke genelinde 2 milyon kişinin, Sivas'ta da 15 kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor. Özellikle inşaat sektörünün canlanmasıyla birlikte, kamudaki İş-Kur ve özel sektöre alınacak personellerle işsizliğe çözüm üretmeye çalışacağız. İstihdam seferberliği ile devletimizin işletmelere büyük ölçüde destekleri olacak. Her işletmemiz, bir ve ya iki personel almış olsa ilimizde ciddi bir istihdam oluşturulmuş olacak" diye konuştu.