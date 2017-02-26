26.02.2017 22:03:34

Sivas merkezli 18 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

Örgütün emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 eski emniyet personeli daha tutuklandı

Sivas merkezli 18 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 8 emniyet personeli daha tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlının daha Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen M.Ç, M.Ö, M.K, M.M.O, N.P, D.K, S.K. ve M.R.D, çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi.

Gözaltındaki 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri ve firari 9 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.



Sivas merkezli Ankara, İstanbul, Kırşehir, Aydın, Kütahya, Kayseri, Konya, Samsun, Kahramanmaraş, Erzincan, Isparta, Kırıkkale, Yozgat, Bursa, Muğla, Amasya ve Tokat'ta başlatılan soruşturma kapsamında Sivas Emniyet Müdürlüğü ve Polis Meslek Yüksekokulunda görevliyken Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla 108 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Daha önce işlemleri tamamlanan zanlılardan 58'i tutuklanmış, 20'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.