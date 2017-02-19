19.02.2017 13:20:50

Sivas merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu

Sivas merkezli 16 ildeki FETÖ operasyonunda meslekten ihraç edilen 6 emniyet personeli daha gözaltına alındı.

AA'nın haberine göre, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda Samsun, Amasya ve Tokat'ta şüpheliler Y.K, H.T, B.A, M.G, V.K. ve İ.Y. gözaltına alınarak, Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Aynı operasyon kapsamında daha önce Adana'da gözaltına alınan M.T. de Sivas'a getirildi.

Sivas merkezli Ankara, İstanbul, Kırşehir, Aydın, Kütahya, Kayseri, Konya, Samsun, Kahramanmaraş, Erzincan, Isparta, Kırıkkale, Yozgat, Bursa ve Muğla'da başlatılan soruşturma kapsamında Sivas Emniyet Müdürlüğü ve Polis Meslek Yüksekokulunda görevliyken Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen, "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Daha önce işlemleri tamamlanan 53 zanlı tutuklanmış, 20 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Gözaltındaki 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, firari 6 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Böylece Sivas merkezli 16 ilde başlatılan operasyondaki il sayısı 18'e, hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı ise 86'ya yükselmiş oldu.

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