27.12.2016 13:09:47

Sivas-Malatya karayolu trafiğe kapandı

Sivas-Malatya karayolu olumsuz hava şartları nedeniyle trafiğe kapandı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Sivas-Malatya karayolu olumsuz hava şartları nedeniyle trafiğe kapandı.Gürün ilçesinde akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bölge Trafik İstasyon Amirliği'ne bağlı ekipler geçici olarak Sivas-Malatya karayolunu kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapattı. Ekipler araçların geçişine izin vermedi. İlçe genelinde 30 köy yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri kapanan olan köy yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.