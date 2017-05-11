11.05.2017 16:19:32

Sivas heyetinden Gül'e taziye ziyareti

Sivas Valisi Davut Gül ve beraberindeki heyet, babasını kaybeden 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e taziye ziyaretinde bulundu.

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Sivas Valisi Davut Gül ve beraberindeki heyet, babasını kaybeden 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e taziye ziyaretinde bulundu.Pazar günü babası Ahmet Hamdi Gül'ü kaybeden 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e taziye ziyaretleri devam ediyor. Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Yıldırım, KESOB Başkanı Beşir Köksal, Ticaret Borsası Başkanı Abdülkadir Hastaoğlu taziye çadırına gelerek Gül'e başsağlığı dileklerini iletti.Kuranı Kerimin okunması ve duaların edilmesinin ardından heyet taziye çadırından ayrıldı.