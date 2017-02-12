12.02.2017 15:18:59

Şişli'de izinsiz gösteri arbedesi

Şişli'de izinsiz gösteri yapmak isteyen Halkların Demokratik Partisi (HDP) üyesi bir grup ile polis arasında arbede yaşandı. Olaylarda 3 kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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Şişli'de izinsiz gösteri yapmak isteyen Halkların Demokratik Partisi (HDP) üyesi bir grup ile polis arasında arbede yaşandı. Olaylarda 3 kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.Şişli'de toplanan bir grup HDP'li eylem yapmak istedi. Ancak güvenlik önlemi alan polis ekipleri, gösterinin izinsiz olduğunu belirterek grubun dağılmasını istedi. Bunun üzerine grup üyeleri ile polis arasında tartışma yaşandı. Arbedeye dönüşen tartışmada 3 HDP'li gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürülürken, grup da eylem yapamadan dağıldı.