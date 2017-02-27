27.02.2017 16:10:15

Şişli'de bir kişinin üzerine kepenk devrildi

Şişli' de tadilat halindeki binaya ait kepenk kaldırımın üzerine devrildi

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Şişli' de tadilat halindeki binaya ait kepenk kaldırımın üzerine devrildi. Kepengin altında kalan 1 kişi hafif şekilde yaralandı.Olay, öğle saatlerinde Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan bir binanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tadilat halinde olan bina da çalışmalar sürerken binaya ait kepenk devrildi. Vatandaşlar bağırarak kaldırımda yürüyen insanları kaçmaları için uyardı. Çoğu vatandaş kaçmayı başarırken 65 yaşındaki Osman Artar kepengin altında kaldı. Yaklaşık 10-15 vatandaş kepengi kaldırarak yaşlı adamı kepengin altından çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bacaklarından yaralanan kişiyi Şişli Hamidiye Etfal hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri kepengin devrildiği alana güvenlik şeridi çekerek önlem aldı."KAÇAMAYAN BİR TANESİ ALTINDA KALDI"Görgü Tanıdığı Çetin Özbek, "Kendi kendine düştü bu kepenkler buradan, 10 kişi de olabilirdi burası işlek bir cadde" dedi. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığını söyleyen Çetin belden aşağı kırıklarının olduğunu belirtirken başka bir görgü tanıdığı olan Nazif Akın da, "Bir anda bir çatırtı duyuldu, baktık öyle 10- 15 kişi geçiyordu, bütün herkes bağırmaya başladı tabi daha sonra herkes kaçışmaya başladı. Kaçamayan bir tanesi altında kaldı. Kaza sonrasında 10 kişi zor kaldırdı bu kepenkleri" şeklinde konuştu.Kepengin altında kalan Osman Artar'ın(65) hayati bir tehlikesinin olmadığı öğrenildi.(Alper Korkmaz - Ufuk Kıvık / İHA)