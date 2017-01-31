31.01.2017 15:04:07

Şişecam Yenişehir'de okul

Bursa'nın Yenişehir ilçesine Şişecam tarafından okul yaptırılacak.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Bursa'nın Yenişehir ilçesine Şişecam tarafından okul yaptırılacak.Belediyenin yaptırmayı planladığı kent meydanı projesi içinde kalan Osmangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için yeni bir bina inşa edilecek. Yeni okul binasının yapımını üstlenen Şişecam'ın yetkilileri, ilçeye gelerek, Belediye Başkanı Süleyman Çelik'le görüştü. Şişecam heyeti, ardından okulun yaptırılacağı arsada incelemelerde bulundu. Başkan Süleyman Çelik, Şişecam yetkilileriyle son hazırlıkları ele aldıklarını belirterek, "Şişecam yönetim kurulu 2017 yatırım programına Yenişehir'e okul yapılması konusunda karar almıştı. Osmangazi Lisesi'nin yıkılacak olması sebebiyle bu okulumuzun taşınacağı yeni binayı Şişecam yapacak. 2018-2019 eğitim öğretim dönemine yetiştirilmesi planlanıyor" dedi.Yeni okul binasının Yenimahalle'deki 20 bin 500 metrekarelik Hazine'ye ait arazi üzerine inşa edileceğini ifade eden Süleyman Çelik, "Bu proje hayata geçirildiğinde, Osmangazi Lisesi buraya taşınacak. Bu okulumuz çok daha modern ve sağlıklı bir ortamda eğitim öğretimine devam edecek. Şu an okulda elektrik, elektronik ve tarım laboratuarları bulunuyor. Yeni okul binasında sivil havacılık hizmetleri, mobilya ve iç tasarım bölümlerini de faaliyete geçirilecek" diye konuştu.