29.01.2017 14:16:27

Sis Dağı turizme kazanılacağı günü bekliyor

Bir yamacı Trabzon diğer yamacı ise Giresun'a bakan Sis Dağı, turizme açılacağı günü bekliyor.

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Bir yamacı Trabzon diğer yamacı ise Giresun'a bakan Sis Dağı, turizme açılacağı günü bekliyor.Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Tesisler Daire Başkanlığı tarafından 2004 yılında yapılan incelemelerde kayak merkezi için uygun görülen Sis Dağı için yıllardır herhangi bir çalışma yapılmadı.Sis Dağı'nda kayak yapılabilir mi konusunu tekrar araştıracaklarını belirten Görele İlçe Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, "Sis Dağı'nda kayak yapılabilinir mi konusunu araştıracağız. Sarıkamış'ta 3 yıl görev yaptım, kayak konusunda biraz tecrübem var. Eğer kar kalitesi ve gerekli yükselti uygunsa ben de çok arzu ediyorum. Bu konuyla ilgili çalışmalarımız oldu. Sis Dağı'nda mümkünse kayak tesisinin yapılması turist sayısını artıracaktır. Görele deniz kenarında şirin bir ilçemiz. Yazın buranın nüfusu 5 kat artıyor. Tabi sadece yaz mevsimine bağlı kalmamak, kışın da ekonomik canlılığı artırmak adına kayak tesisi olmasının bize ciddi artılar katacağına inanıyorum" dedi.