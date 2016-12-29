29.12.2016 12:25:34

'Sırpların bağımsızlık referandumu yapmalarına...'

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Bakir İzzetbegoviç, Bosnalı Sırp liderlerin bir bağımsızlık referandumu yapmak için zemin hazırlam

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Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Bakir İzzetbegoviç, Bosnalı Sırp liderlerin bir bağımsızlık referandumu yapmak için zemin hazırlamaya çalıştıklarını lakin buna izin vermeyeceklerini söyledi.Başkanı olduğu Demokratik Eylem Partisi (SDA) tarafından dün düzenlenen yıl sonu basın toplantısında konuşan Bakir İzzetbegoviç, Bosna Hersek'i oluşturan iki özerk cumhuriyetten biri olan Sırp Cumhuriyetinde siyasetçilerin, kötü yaşam koşulları ve halkın ekonomik problemlerini gündem dışı tutmak için etnik milliyetçi politikalara başvurduklarını söyledi.Bosna Sırp Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Milorad Dodik ve Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat Üyesi Dragan Çoviç'i 2018 yılında yapılacak bir ayrılık referandumu için zemin hazırlamaya çalışmakla itham eden İzzetbegoviç "SDA buna izin vermeyecek" diye konuştu. Bosna Hersek'in 2016 yılında kaydettiği en önemli aşamanın ülkenin Avrupa Birliği'ne tam üyelik müracaatının kabul edilmesi olduğunu vurgulayan İzzetbegoviç, ülkenin NATO'ya üyelik sürecinde de ilerleme kaydettiğinden bahsetti.Avrupa Birliği ve NATO'ya üyeliğin Bosna-Hersek'in istikrar, güvenlik ve refahı için en emin yol olduğunu söyleyen İzzetbegoviç, "Bosna Hersek'in tarih ve kültürü vesilesiyle Doğu ve Batı arasında bir köprü olabileceğine inanıyoruz. Bu, bize geleneklerimizin yüklediği bir vazife" diye konuştu.