08.05.2017 20:11:41

Şırnak'ta terör operasyonu

Silopi ilçesinde düzenlenen operasyonda terör örgütüne ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, güvenlik güçlerince ilçenin Başak ve Ofis mahallelerinde iki ayrı adrese operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, adreslerde yapılan aramada PKK'lı teröristlere ait toprağa gizlenmiş 4 kalaşnikof silah, bir kanas keskin nişancı tüfeği, 24 kalaşnikof şarjörü, 40 roket mühimmatı ve 15 bin fişeğin ele geçirildiği kaydedildi.