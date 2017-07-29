30.07.2017 00:33:33

Şırnak'ta PKK'ya hava destekli operasyon!

Şırnak'ta yapılan havta destekli operasyonda 9 terörist ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinesinde Şırnak, Van, Hakkari birliklerince Beytüşşebap ilçesinin Faraşin bölgesinde, 21 Temmuz'da başlatılan "Şehit Piyade Yüzbaşı Nuri Şener Operasyonu" devam ediyor.

FARAŞİN YAYLASI'NDA 9 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Faraşin Yaylası bölgesinde 9 terörist hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildi.

Teröristlere yönelik bölgedeki operasyon sürüyor.