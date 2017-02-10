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Şırnak'ta huzur operasyonu
10.02.2017 23:20:16

Şırnak'ta huzur operasyonu

Türkiye genelinde olduğu gibi Şırnak merkez ve Beytüşşebap ilçesinde asker ve polis tarafından huzur uygulaması yapıldı. Kontrol noktalarını denetleyen Vali Ali İhsan Su, kentte sokağa çıkma yasağı saatini azalttıklarını belirterek, 'Yasağı 23.00 ile 02.30 arasına aldık. '00.00 olsa daha iyi' diyebilirsiniz. Ancak kadınlarımız '23.00 yap vali bey, erkekler eve erken gelsin, kahvehanede fayans döşemesin' dediler. Kadınlar bu saatten son derece memnun' dedi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Şırnak merkez ve Beytüşşebap ilçesinde asker ve polis tarafından huzur uygulaması yapıldı. Kontrol noktalarını denetleyen Vali Ali İhsan Su, kentte sokağa çıkma yasağı saatini azalttıklarını belirterek, "Yasağı 23.00 ile 02.30 arasına aldık. '00.00 olsa daha iyi' diyebilirsiniz. Ancak kadınlarımız '23.00 yap vali bey, erkekler eve erken gelsin, kahvehanede fayans döşemesin' dediler. Kadınlar bu saatten son derece memnun" dedi.

Şırnak kent merkezi ve Beytüşşebap ilçesinde çok sayıda polis ve jandarmanın katılımıyla geniş kapsamlı asayiş uygulaması yapıldı. Kentin giriş ve çıkışlarında oluşturulan kontrol noktalarında yüzlerce kişinin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapıldı. Durdurulan araçlar ve sürücüler ile yolcular tek tek arandı.

Şırnak Valisi Ali İhsan Su, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hünkar Keleş ve İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy da sahaya inerek, kontrol noktalarını denetledi. Vali Su, daha sonra ise kontrol noktaları çevresinde bulunan esnafı ziyaret ederek sıkıntılarını dinledi. Ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Su, kentte uygulanan sokağa çıkma yasağı saatine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Vali Su, sokağa çıkma yasağının süresini azalttıklarını belirterek, "Yasağı 23.00 ile 02.30 arasına aldık. '00.00 olsa daha iyi' diyebilirsiniz. Ancak kadınlarımız '23.00 yap vali bey, erkekler eve erken gelsin, kahvehanede fayans döşemesin' dediler. Kadınlar bu saatten son derece memnun. Cizre ve Silopi'de de sorduk aynı cevabı aldık. Kadınlarımız, 'En azından aile olarak bir araya geliyoruz' diyorlar" dedi.

"Şırnak'a çok önem veriyoruz"

Şırnak'ta devam eden çalışmalara ilişkin de açıklamalarda bulunan Vali Su, şunları kaydetti:

"Şırnak'ı yeniden imar edeceğiz. Alt yapısına ve üst yapısına başladık. Şırnakımızın su şebekesini sıfırdan yeniden yapıyoruz. 17 milyon TL artı KDV ile. Kanalizasyon şebekesini sıfırdan yapıyoruz 27 milyon TL artı KDV ile. İkisinin de ihalesi yapıldı. Şırnak merkeze 105 kilometre sıcak asfalt döküyoruz. Mevsim müsait olmadığı için başlamadık. Hava koşulları düzelince başlayacağız. 6 bin konut inşa ediyoruz. 150 metrekare evi yıkılan vatandaşa 150 metrekare sıfır ev vereceğiz ve bir kuruş para ödemeyecek. Evini satsa 30 bine verecekti, belki biz 200 bin değerinde ev vereceğiz. 'Ben evime karşılık ev istiyorum' diyen hak sahibi imzaladığı zaman 605 TL de kira yardımı yapıyoruz. Cizre, Silopi ve İdil'de de aynısını yapıyoruz. Şırnak'a çok önem veriyoruz."

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