Şırnak'ta askeri araç devrildi: 2 asker yaralı

10.05.2017 13:20:36
Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, askeri aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından, normale döndü.
Şırnak'ta askeri araç devrildi: 2 asker yaralıŞırnak'ta, askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şırnak Jandarma Tugay Komutanlığına ait kobra tipi askeri araç, Dicle Mahallesi Siirt Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, yaralanan 2 asker 112 Acil Servis ekiplerince Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Askerlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, askeri aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından, normale döndü.