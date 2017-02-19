19.02.2017 22:14:42

Şırnak'ta art arda 3 deprem

Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinde 4.0 ve 3.1, Hilal beldesinde ise 2.6 olmak üzere 3 ayrı deprem meydana geldi.

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Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinde 4.0 ve 3.1, Hilal beldesinde ise 2.6 olmak üzere 3 ayrı deprem meydana geldi.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre; merkez üssü Şırnak'ın Uludere ilçesinde Richter ölçeğine göre saat 20.36'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Depremin Şırnak ve Beytüşşebap'tan da hissedildiği öğrenildi.