30.07.2017 09:43:10

Şırnak'ta 9 PKK'lı terörist ele geçirildi

Şırnak Valiliği, Beytüşşebap ilçesi Faraşin bölgesinde devam eden operasyonda 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Beytüşşebap ilçesi Faraşin bölgesinde yürütülen Şehit Piyade Yüzbaşı Nuri Şener operasyonu kapsamında 29.07.2017 tarihinde saat 21.00 sıralarında yapılan hava destekli operasyon neticesinde dokuz (9) bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.





