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Şırnak’ta 24 bin öğrenci telafi eğitimi görüyor
27.01.2017 12:05:05

Şırnak’ta 24 bin öğrenci telafi eğitimi görüyor

Şırnak’ta terör olayları nedeniyle eğitimlerinden geri kalan 24 bin öğrenciye telafi eğitimi veriliyor.

Şırnak'ta terör olayları nedeniyle yüzünden ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle 2015-2016 eğitim-öğretim yılının 2'nci döneminde, 2016-2017 eğitim-öğretim yılının da başlarında eğitim göremeyen öğrenciler için telafi ve destekleme kursları açıldı. Sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının ardından kentteki tüm okullarda yapılan telafi eğitimlerine 24 bin öğrenci katılıyor.

Şırnak Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, 14 Mart 2006'dan sonra eğitime zorunlu olarak ara verdiklerini belirterek, "14 Kasım'da ilimizde sokağa çıkma yasağının kaldırılması ile beraber hafta içi ve hafta sonları telafi eğitimlerimize devam ediyoruz. Destekleme ve yetiştirme kurslarımızı veriyoruz. Şu anda ilimiz merkezinde, köy ve beldelerde 24 bin öğrencimize telafi eğitimleri verilmekte. Öğrencilerimizin açık olan eğitim ihtiyaçlarını bu telafi eğitimi ile gidermeye çalışıyoruz. Büyük oranda da başarılı oluyoruz. Verimleri alıyoruz. Öğretmen, öğrenci ve velilerimizden olumlu tepkiler alıyoruz. Bu telafi eğitimlerimizin amacına hizmet ettiğine inanıyoruz" dedi.

"GÖZLERİNDEKİ IŞIK UMUT VERİYOR"

Telafi eğitimlerinin yıl sonuna kadar devam edeceğine dikkat çeken Yılmaz, "Sömestr tatili olmasına rağmen eğitime ara vermedik. Şu anda 8 ve 12'nci sınıflarımıza yönelik kurslarımız devam etmektedir. Her şey öğrencilerimiz için. Çünkü öğrencilerimiz eğitime muhtaçlar. Gerçekten çok istekliler. Her birinin bir hedefi var. Bu hedeflerine ulaşabilmeleri adına biz öğretmenleri olarak her türlü imkanı tanımak zorundayız. Bakanlığımız, devletimiz ve valiliğimiz her anlamda katkı sunuyorlar. O anlamda hiçbir eksiğimiz yok. Okullarımızın fiziksel koşulları çok iyi, donatım malzemeleri çok iyi. Kaynak problemi yok. Öğretmen ve öğrencilerimizle kenetlenerek eğitime sarılmış durumdayız. Okullarımızı gezdiğimizde çocuklarımızın gözlerindeki ışık bize umut veriyor. Daha çok çalışmamız gerektiği inancını pekiştiriyor" diye konuştu.

"ÖĞRENCİLER EĞİTİME AÇLAR"

Şırnak Merkez Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Bulut, öğrencilerin çok özverili ve istekli olduğunu anlatarak, "Sınav zorlu bir süreçtir. O süreci en iyi şekilde atlatmaya çalışıyoruz şu anda. Benim öğrencilerime her zaman söylediğim çok net bir laf vardır. 'Siz ne kadar başarılı olursanız o bizim gurur kaynağımız olur.' Öğrencilerimde sezdiğim bir şey var. Öğrencilerim eğitime muhtaçlar ve eğitime de ciddi anlamda açlar. Eğer bu eksiklikleri giderirlerse ileride çok başarılı olacakları kanaatindeyim. Şırnak Lisesi'nde eğitimin bu kadar önemsenmesi benim adıma, öğretmen arkadaşlar adına ve öğrenciler adına sevindirici bir durum. Şu an 6 sınıfımız var. 250'ye yakın öğrencimiz var. Anadolu Lisesi, Fen Lisesi ve diğer okullar içinde 2 sınıf açtık. 14 Kasım'dan beri biz bu eğitimlerimizi sürdürdük. 12'nci sınıf öğrencilerimiz sabah derslerine giriyordu. Öğle yemeklerini yedikten sonra tekrar bu kurslara alarak eğitimlerini sürdürdük. Öğrencilerimizin uzun sınav sürecinde derslerinden geri kaldıkları yerleri tamamlama adına böyle bir destek sunduk" ifadelerini kaydetti.

Tarih öğretmeni ve Sağlık Meslek Lisesi Okulu Müdürü Hamza Tatar, öğrencilerin 8 ay boyunca eğitimden mahrum kaldığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bir kısım öğrencimiz başka yerlerdeki programlara katıldılar. Batman ve Kumçatı'da bir telafi eğitimi oldu. Okulların tatil edilmesi ile birlikte böyle bir program düşünüldü Milli Eğitim tarafından. Böyle bir program ortaya konulduğu anda ben de gönüllü olarak milli eğitim ile koordineli bir şekilde bu kursa katıldım. Haftanın 5 günü buradayız. Günde 6 saat ders işleniyor. İşlediğimiz dersleri testler ile destekliyoruz. Öğrencilerin kaynakları var. Ve haftanın bir günü de deneme sınavı yapıyoruz. Deneme sınavı ile öğrencilerin eksiklikleri giderip, öğrencilerimizi sınava hazırlamaya çalışıyoruz."

"ORTAM ÇOK GÜZEL"

12'nci sınıf öğrencisi Selim Akçı, kentte yaşananlar yüzünden derslerinden geri kaldıklarını anlatarak, "Bunu gidermek için bize böyle bir imkan sundular" dedi.

Gülizar Özdemir adlı öğrenci, telafi eğitiminin çok güzel gittiğini belirterek, "Günün yarısında eğitim görüyoruz. Diğer yarısında tatil yapıyoruz. Öğretmenlerimiz çok iyi, testlerimiz var, kaynaklarımız var. Ortam çok güzel" diye konuştu.

Ömer Ölken adlı öğrenci ise, "8 aylık sokağa çıkma yasağı nedeniyle çoğu arkadaşımız ders görmediler. Bazı köylere ve şehirlere dağıldık. Sonra biz buraya geldiğimizde telafi eğitimi olarak bize kurs açtılar. Çok memnunuz" ifadelerini kaydetti.



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Şırnak’ta 24 bin öğrenci telafi eğitimi görüyor
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