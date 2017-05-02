03.05.2017 11:14:18

Şırnak'ta 2 terörist teslim oldu

Terör örgütü PKK'dan kaçan 2 terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvelik güçlerine teslim oldu

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Terör örgütü PKK'dan kaçan 2 terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvelik güçlerine teslim oldu.Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürütmekte olan 2 kişi, terör örgütünden kaçıp, 2 Mayıs'ta Silopi Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerimize teslim olmuştur. Teslim olan şahıslarla ilgili tüm işlemler adli makamlarımızca yürütülmektedir" denildi.(Melih Yiğit/İHA)