03.02.2017 19:48:58

Şırnak'ta 2 asker hakkındaki FETÖ iddianamesi mahkemeye sunuldu

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Beytüşşebap İlçe Jandarma Komutanlığı ve Ayvalık 3. Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görev yapan tutuklu 2 askeri personel hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan hazırlanan iddianame, Şırnak 2. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu.

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Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Beytüşşebap İlçe Jandarma Komutanlığı ve Ayvalık 3. Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görev yapan tutuklu 2 askeri personel hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hazırlanan iddianame, Şırnak 2. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu.Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak yaptığı yazılı açıklamada, "15 Temmuz gecesi Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde askeri hiyerarşi dışında kendilerini Yurtta Sulh Konseyi olarak tanımlayan FETÖ/PDY üyesi 'üniformalı teröristler' tarafından Türk Ceza Kanunu'nun 309. maddesinde düzenlenen Anayasa'yı ihlal, 312. maddesinde düzenlenen hükümete karşı isyan, Anayasa'yı askıya alarak seçilmiş Cumhurbaşkanını görevden almak, Meclis ve hükümeti ortadan kaldırmak amacıyla demokrasiye karşı kanlı silahlı darbe teşebbüsüne ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmalar kapsamında Beytüşşebap İlçe Jandarma Komutanlığı ve Beytüşşebap ilçesi Ayvalık 3. Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görev yapan tutuklu 2 askeri personel hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5237 sayılı TCK'nın 314/2, 53, 58/9, 63, 3713 sayılı Yasa'nın 3, 5. maddeleri uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmaları talebi ile hazırlanan 02/02/2017 tarihli iddianame Şırnak 2. Ağır Ceza Mahkemesine sunulmuştur" dedi.