30.07.2017 22:58:53

Şırnak'ta 1 PKK'lı terörist daha öldürüldü

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde devam eden operasyonda 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.



Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Beytüşşebap ilçesi Faraşin bölgesinde devam eden Şehit Piyade Yüzbaşı Nuri Şener Operasyonu kapsamında 30.07.2017 tarihinde İHA tarafından tespit edilen bir (1) bölücü terör örgütü mensubu yapılan hava destekli operasyon ile etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.





