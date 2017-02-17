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17.02.2017 19:12:12
Şırnak Şerafettin Elçi Havaalanında bugün gözaltına alınan HDP Milletvekili Ferhat Encü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Şırnak Şerafettin Elçi Havaalanında bugün gözaltına alınan HDP Milletvekili Ferhat Encü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
IHAAW192130-ASA/17-02-2017 - Şırnak Şerafettin Elçi Havaalanında bugün gözaltına alınan HDP Milletvekili Ferhat Encü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 17.02.2017 19:21:30 TSI NNNN
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1 ton patlayıcı imha edildi
Mardin- Diyarbakır karayolunun 40'ncı kilometresinde PKK'lılar tarafından yola tuzaklanan 1 tonluk el yapımı patlayıcı, imha edildi.
17.02.2017 19:48:16
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HABERLER
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