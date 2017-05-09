09.05.2017 20:18:25

Şırnak kırsalındaki 4 bölgede operasyon

Türk Silahlı Kuvvetlerince PKK’ya yönelik Şırnak’taki 4 ayrı bölgede yürütülen operasyonlar sürüyor.

Şırnak'ta PKK'nın etkisiz hale getirilmesi için TSK'nın kırsalda yoğunlaştırdığı operasyonlar devam ediyor.

Cudi ve Gabbar dağlarında operasyonu tamamlayan TSK, kentin Beytüşşebap ilçesine bağlı Kato Dağı, Şırnak ile Siirt arasında bulunan Bestler-Dereler ve Uludere ile Hakkari arasında bulunan Kopki bölgeleri ile Uludere'nin Şenoba beldesine bağlı Merina Yayları'nda operasyon yapıyor.

Ocak ayından bu yana toplam 94 PKK'lının etkisiz hale getirildiği kentte sürdürülen operasyonlara havadan savaş uçakları, insansız hava araçları ve helikopterler destek verirken, dün çeşitli kentlerden gönderilen çok sayıda asker, operasyon bölgelerine helikopterlerle takviye olarak gönderildi.

Öte yandan, Şırnak kırsalındaki operasyonların en kapsamlısının yürütüldüğü Kato Dağı bölgesindeki operasyon 20'inci gününe girdi.

Toplam 18 çeşit 319 silah, 108 bin 293 mermi, 4 ton patlayıcı ile yüklü miktarda yaşam malzemesinin ele geçirildiği bölgede, daha önce teröristler tarafından kullanılan çok sayıda mağara da etkisiz hale getirildi.