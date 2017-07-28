28.07.2017 16:41:56

Şırnak'da kelebek ve sinekler istila etti!

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde vatandaşlar, gündüz sıcaklık, akşamları ise sinek ve kelebek istilası nedeniyle evlerine hapsoldu.



Termometrelerin 42 dereceyi gösterdiği Beytüşşebap'ta, gündüzleri sıcaktan korunmak için evlerinde geçiren vatandaşlar, akşamları ise kelebek istilası nedeniyle sokağa çıkamıyor. Vatandaşlardan Necat Gökçe, evlerine hapsolduklarını belirterek, "Gündüz sıcaklar yüzünden akşam ise böcek ve kelebekler yüzünden yürüyemiyoruz. Her yıl bu vakitlerde sıcak havaların etkisiyle zor anlar yaşıyoruz. Bu yüzden markete bile gidemiyorum. Hava sıcaklığı böyle devam ettiği sürece bizim çilemiz de devam edecek" dedi.