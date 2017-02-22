22.02.2017 11:37:33

Şırnak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi eski binasına taşındı

Şırnak'ta terör olayları yüzünden kullanılamaz hale gelen Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi onarılarak, vatandaşların hizmetine açıldı.

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Şırnak'ta terör olayları yüzünden kullanılamaz hale gelen Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi onarılarak, vatandaşların hizmetine açıldı.Terör örgütü PKK tarafından kazılan hendek, kurulan barikat ve tuzaklanan patlayıcılar yüzünden ilan edilen sokağa çıkma yasağının 8 ay sürdüğü Şırnak'ta kullanılamaz hale gelen Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde tadilat çalışmaları tamamlandı. Merkez, vatandaşların hizmetine açıldı. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabibi Dt. Nurullah Alkış, "Bilindiği üzere 14 Mart'ta başlayan sokağa çıkma yasağından önce hastanemiz riskli bir bölgede bulunduğu için olaylarda büyük hasarlar oluştu. Sokağa çıkma yasağın kısmen kalktıktan sonra vatandaşlara bir an önce daha kaliteli hizmet vermek için binamızı onarıma aldık. Onarım çalışmaları tamamlandı ve yeni binamızda vatandaşlara hizmet vermeye başladık. Sokağa çıkma yasağın sürdüğü kentte 8 ay boyunca toplam 3 bin 500 tane hastanın tedavisini yaptık. Yeni binamıza taşınmamızla birlikte günlük 200 ile 250 hastaya bakıyoruz. Yasaktan önce 16 poliklinikle hizmet veriyorduk. Şimdi ise 22 diş hekimimiz ile 15 poliklinikte hizmet veriyoruz. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimizde vatandaşlara hafta sonu da hizmet veriyoruz. Hastanemizde hafta sonları bir hekimimiz sabah 09.00 ile akşam 20.00'a kadar vatandaşlara hizmet veriyor. Vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet vermek için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.