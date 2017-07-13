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Şirketlerin maillerini klonlayıp milyonluk vurgun yapmışlar
13.07.2017 16:07:38

Şirketlerin maillerini klonlayıp milyonluk vurgun yapmışlar

Dış ticaret alanında faaliyet gösteren firmaların maillerini klonlayarak ödemeleri kendi hesaplarına aktarıp milyonluk vurgun yapan uluslararası çete çökertildi. Operasyonda, çoğu Nijerya uyruklu 23 şüpheli yakalanırken, yaklaşık 500 bin lira para ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nü harekete geçiren olay, yapılan bir başvuruyla ortaya çıktı. İddiaya göre, polise müracaatta bulunan bir iş adamı, mailinin ele geçirildiğini ve kendisine yapılması gereken ödemenin başka biri tarafından tahsil edildiğini söyledi. İhbar üzerine harekete geçen polis, 2 benzer olay daha yaşandığını tespit etti.

ELDE ETTİKLERİ PARALARLA EĞLENCE DÜZENLEMİŞLER

Polisin araştırmalarında, dış ticaret alanında faaliyet gösteren pek çok firmanın mail hesaplarının virüs saldırısıyla klonlandığı belirlendi. Şüphelilerin mailleri takip ettikleri tespit edildi. Alışverişi takip eden uluslararası şebekenin, ödeme sırasında devreye girdiği anlaşıldı. Ödeme bilgilerini veren firmanın bilgileri değiştirildiği anlaşıldı. Ödeme yapacak firmalara kendi hesap bilgilerini veren çetenin parayı kendilerine aldığı ortaya çıktı. Araştırmaların tamamlanmasının ardından Balıkesir'in Gönen ilçesi ile İstanbul'un Şişli, Esenyurt ve Büyükçekmece ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskında, 15'i Nijerya uyruklu 8'i Türk 23 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 117 bin 200 Amerikan dolar'ı, 2 bin 860 İngiliz paund'u ve 18 bin 195 euro paraya el konulurken, ayrıca şüphelilerin kullandığı banka hesaplarındaki 140 bin dolar para da bloke edildi.

Şebeke üyelerinin, elde ettikleri kazançla eğlence düzenledikleri de ortaya çıktı. Gözaltına alınan 23 şüpheliden 13'ü sevk edildikleri adli mahkemece tutuklanırken, geri kalan zanlıların adli kontrol şartı ile salıverildiği belirtildi.


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