03.03.2017 11:08:09

Sırbistan'daki Türk firma sayısı 2 yılda 3'e katlandı

2015'te 136 olan Sırbistan'da faaliyet gösteren Türk şirketi sayısı, 3 kattan fazla artışla 454'e yükseldi- DEİK Türkiye-Sırbistan İş Konseyi Başkanı Medjedovic:- 'Türkler, Sırbistan'da en çok tekstil ve otomotiv yan sanayisi alanlarında yatırım yapıyor'- '2017'de Sırbistan'da iş yapan Türk yatırımcıların sayısında patlama olacağını düşünüyorum'

UĞUR ASLANHAN/EDA TOPCU- Sırbistan'da ticari faaliyet gösteren Türk şirketi sayısı 2015 yılında 136 iken 2017 Şubat'ta 3'e katlanarak 454'e yükseldi. Son 2 yıldaki artış ise yüzde 234'e ulaştı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Sırbistan İş Konseyi Başkanı Aleksandar Medjedovic, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin 2007 yılında sıfır denilecek noktadayken, aradan geçen 10 yılda çok iyi noktalara geldiğini söyledi.

Türk şirketlerin Sırbistan'ı keşfettikten sonra bu ülkeye yapılan ihracatı sürekli artırdıklarını dile getiren Medjedovic, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 850 milyon dolara yükseldiğini aktardı.

Medjedovic, Türkiye'nin Sırbistan'a ihracatının ithalatından daha yüksek olduğunu kaydederek, dünyayı dolaşarak tüm ülkelerde yatırım yapan Türk girişimcilerin Sırbistan'da da yatırımlarını artırdığını hatırlattı.

Sırbistan'da 2007 yılında hiç Türk yatırımı olmadığını, sadece THY'nin o yıl sefer başlattığını anlatan Medjedovic, kendisinin de mevcut görevine 2007'de geldiğini, o zamandan beri ülke hükümetlerinin, DEİK'in ve STK'ların ciddi efor sarf ettiğini anlattı.

Medjedovic, Türk yatırımcı ve ihracatçılara Sırbistan pazarını tanıttıklarını belirterek, 10 yılda alınan mesafe ve hükümetlerin çabalarından bahsetti.





- "Yüzde 234 artış"





Medjedovic, özellikle son yıllarda Sırbistan'da Türk yatırımlarının önemli şekilde arttığını kaydederek, "2015 yılında Sırbistan'da faaliyet gösteren Türk firma sayısı 136 iken şubat ayından itibaren 3'e katlanarak 454'e yükselmiş durumda. Yani yüzde 234 artmış durumda." dedi.

Sırbistan'a olan ilginin sebeplerine değinen Medjedovic, "Yakınında Bulgaristan, Bosna-Hersek, Romanya gibi farklı pazarlar var. Avrupa pazarına yakınlık da çok önemli. Sırbistan'da Türk girişimcilerin iş mantalitesine benzer bir durum söz konusu. Ayrıca Osmanlı Devleti nedeniyle ortak bir geçmişe sahibiz." yorumunu yaptı.

Medjedovic, Türk şirketlerin Sırbistan'da en çok tekstil ve otomotiv yan sanayi alanlarında yatırım yaptığını belirterek, tekstil üreticileri için çok faydalı üretim imkanı olduğunu söyledi.

Sırbistan'daki tekstil sektöründe uygun fiyatlı iş gücü bulunduğunu dile getiren Medjedovic, "Tekstil sektörü Sırbistan'da tarihi bir sektör. Eski Yugoslavya'da çok fazla tekstil şirketi vardı. Bu yüzden Sırbistan pazarında hem kalifiye hem de ucuz iş gücünü bulabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Medjedovic, bu fırsatı gören Türk tekstilcilerin ülkeye yatırım yaptığını kaydederek, 10 civarında Türk firmasının da büyük çaplı yatırımla üretim gerçekleştirdiğinin altını çizdi.





- "Sırbistan'da ciddi teşvikler var"





Medjedovic, Sırbistan hükümetinin son 10 yılda yabancı yatırımcıların önlerini açmak için ciddi teşvik programları hayata geçirdiğini belirterek, farklı bölgeler için ciddi fırsatlar sağlayan teşvik programları olduğunu, bunların en önemlilerinden birisinin Güney Sırbistan'da bulunduğunu söyledi.

Sırbistan'da güçlü bir yatırım ajansının varlığına dikkati çeken Medjedovic, "Bu ajans yetkilileri yatırımcıları alıp tüm prosedürleri hallediyor. Yatırım yapması için ciddi çaba sarf ediyor." dedi.

Medjedovic, Türk hükümetinin de Sırp hükümeti ile güzel ilişkiler kurduğunu kaydederek, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bu ülkeyi ziyaretinden sonra ilişkilerin çok iyi seviyeye geldiğini anlattı.

İki ülke arasında 2009 yılında Serbest Ticaret Anlaşması imzalandığını anımsatan Medjedovic, ortak yatırımlar için farklı ve karma komisyonlar bulunduğunu aktardı.





- "Tekstil ve otomotiv yan sanayisinde ciddi fırsatlar var"





Türk yatırımcıların Sırbistan'daki yatırım yapma isteğinin bulunduğunu ifade eden Medjedovic, şunlara dikkati çekti:

"Ben 2017'de Sırbistan'da iş yapan Türk yatırımcıların sayısında patlama olacağını düşünüyorum. Belgrad'a her gün Türk iş adamları gidiyor, fabrikaları ziyaret ediyor, araştırma yapıyor. Özellikle yatırımların ciddi artacağını düşünüyorum. Sırbistan'da Türklerin fabrikasında üretilen otomotiv yan sanayi parçaları 2017 yılı itibarıyla tüm dünyaya dağılmaya başladı. Bu üretilen parçalardan herkes memnun.Türk yatırımcılar özellikle otomotiv yan sanayisi alanında dünya piyasasına oradan açılıyor."

Medjenovic, Türk girişimcilere Sırbistan'da yatırım yapma çağrısında bulunarak, "Özellikle tekstil alanında ciddi fırsatlar var. Sırbistan'da küçük elektronik aletler, kimya ve ham madde sektörlerinde yatırımcılar için önemli fırsatlar mevcut." dedi.