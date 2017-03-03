SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Sırbistan'daki Türk firma sayısı 2 yılda 3'e katlandı
03.03.2017 11:08:09

Sırbistan'daki Türk firma sayısı 2 yılda 3'e katlandı

2015'te 136 olan Sırbistan'da faaliyet gösteren Türk şirketi sayısı, 3 kattan fazla artışla 454'e yükseldi- DEİK Türkiye-Sırbistan İş Konseyi Başkanı Medjedovic:- 'Türkler, Sırbistan'da en çok tekstil ve otomotiv yan sanayisi alanlarında yatırım yapıyor'- '2017'de Sırbistan'da iş yapan Türk yatırımcıların sayısında patlama olacağını düşünüyorum'

UĞUR ASLANHAN/EDA TOPCU- Sırbistan'da ticari faaliyet gösteren Türk şirketi sayısı 2015 yılında 136 iken 2017 Şubat'ta 3'e katlanarak 454'e yükseldi. Son 2 yıldaki artış ise yüzde 234'e ulaştı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Sırbistan İş Konseyi Başkanı Aleksandar Medjedovic, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin 2007 yılında sıfır denilecek noktadayken, aradan geçen 10 yılda çok iyi noktalara geldiğini söyledi.

Türk şirketlerin Sırbistan'ı keşfettikten sonra bu ülkeye yapılan ihracatı sürekli artırdıklarını dile getiren Medjedovic, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 850 milyon dolara yükseldiğini aktardı.

Medjedovic, Türkiye'nin Sırbistan'a ihracatının ithalatından daha yüksek olduğunu kaydederek, dünyayı dolaşarak tüm ülkelerde yatırım yapan Türk girişimcilerin Sırbistan'da da yatırımlarını artırdığını hatırlattı.

Sırbistan'da 2007 yılında hiç Türk yatırımı olmadığını, sadece THY'nin o yıl sefer başlattığını anlatan Medjedovic, kendisinin de mevcut görevine 2007'de geldiğini, o zamandan beri ülke hükümetlerinin, DEİK'in ve STK'ların ciddi efor sarf ettiğini anlattı.

Medjedovic, Türk yatırımcı ve ihracatçılara Sırbistan pazarını tanıttıklarını belirterek, 10 yılda alınan mesafe ve hükümetlerin çabalarından bahsetti.


- "Yüzde 234 artış"


Medjedovic, özellikle son yıllarda Sırbistan'da Türk yatırımlarının önemli şekilde arttığını kaydederek, "2015 yılında Sırbistan'da faaliyet gösteren Türk firma sayısı 136 iken şubat ayından itibaren 3'e katlanarak 454'e yükselmiş durumda. Yani yüzde 234 artmış durumda." dedi.

Sırbistan'a olan ilginin sebeplerine değinen Medjedovic, "Yakınında Bulgaristan, Bosna-Hersek, Romanya gibi farklı pazarlar var. Avrupa pazarına yakınlık da çok önemli. Sırbistan'da Türk girişimcilerin iş mantalitesine benzer bir durum söz konusu. Ayrıca Osmanlı Devleti nedeniyle ortak bir geçmişe sahibiz." yorumunu yaptı.

Medjedovic, Türk şirketlerin Sırbistan'da en çok tekstil ve otomotiv yan sanayi alanlarında yatırım yaptığını belirterek, tekstil üreticileri için çok faydalı üretim imkanı olduğunu söyledi.

Sırbistan'daki tekstil sektöründe uygun fiyatlı iş gücü bulunduğunu dile getiren Medjedovic, "Tekstil sektörü Sırbistan'da tarihi bir sektör. Eski Yugoslavya'da çok fazla tekstil şirketi vardı. Bu yüzden Sırbistan pazarında hem kalifiye hem de ucuz iş gücünü bulabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Medjedovic, bu fırsatı gören Türk tekstilcilerin ülkeye yatırım yaptığını kaydederek, 10 civarında Türk firmasının da büyük çaplı yatırımla üretim gerçekleştirdiğinin altını çizdi.


- "Sırbistan'da ciddi teşvikler var"


Medjedovic, Sırbistan hükümetinin son 10 yılda yabancı yatırımcıların önlerini açmak için ciddi teşvik programları hayata geçirdiğini belirterek, farklı bölgeler için ciddi fırsatlar sağlayan teşvik programları olduğunu, bunların en önemlilerinden birisinin Güney Sırbistan'da bulunduğunu söyledi.

Sırbistan'da güçlü bir yatırım ajansının varlığına dikkati çeken Medjedovic, "Bu ajans yetkilileri yatırımcıları alıp tüm prosedürleri hallediyor. Yatırım yapması için ciddi çaba sarf ediyor." dedi.

Medjedovic, Türk hükümetinin de Sırp hükümeti ile güzel ilişkiler kurduğunu kaydederek, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bu ülkeyi ziyaretinden sonra ilişkilerin çok iyi seviyeye geldiğini anlattı.

İki ülke arasında 2009 yılında Serbest Ticaret Anlaşması imzalandığını anımsatan Medjedovic, ortak yatırımlar için farklı ve karma komisyonlar bulunduğunu aktardı.


- "Tekstil ve otomotiv yan sanayisinde ciddi fırsatlar var"


Türk yatırımcıların Sırbistan'daki yatırım yapma isteğinin bulunduğunu ifade eden Medjedovic, şunlara dikkati çekti:

"Ben 2017'de Sırbistan'da iş yapan Türk yatırımcıların sayısında patlama olacağını düşünüyorum. Belgrad'a her gün Türk iş adamları gidiyor, fabrikaları ziyaret ediyor, araştırma yapıyor. Özellikle yatırımların ciddi artacağını düşünüyorum. Sırbistan'da Türklerin fabrikasında üretilen otomotiv yan sanayi parçaları 2017 yılı itibarıyla tüm dünyaya dağılmaya başladı. Bu üretilen parçalardan herkes memnun.Türk yatırımcılar özellikle otomotiv yan sanayisi alanında dünya piyasasına oradan açılıyor."

Medjenovic, Türk girişimcilere Sırbistan'da yatırım yapma çağrısında bulunarak, "Özellikle tekstil alanında ciddi fırsatlar var. Sırbistan'da küçük elektronik aletler, kimya ve ham madde sektörlerinde yatırımcılar için önemli fırsatlar mevcut." dedi.


    YORUM YAZ
Bozdağ: Almanya teröristlerin sığınağı oldu
'15 Temmuz'da hiçbir işaret beklemeden sokağa çıkanlar nerede?'
Tuğgeneral Hacıoğlu, darbecilerle böyle çatışmış
Alman basını: Erdoğan’a vize verilmemeli
Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya sert tepki
MHP'li muhalif Oğan: Binali Yıldırım'dan milletvekilliği teklifi geldi...
Fransa'da belediyeden sığınmacılara yemek yasağı
MHP'den 'çatlak' iddialarına yanıt
3 Mart 2017 gazete manşetleri
'Mesud Barzani 'evet' için çalışıyor'
'Alo, FETÖ şüphelisisiniz...'
ABD, Usame bin Ladin'in damadını öldürdü!
Neden Cumhurbaşkanlığı sistemi tercih edildi?
'FETÖ, büyü ve akıl ötesi kurgular kullandı'
“IŞİD lideri Bağdadi yenilgiyi kabul etti'
'500 Peşmerge, PKK'ya karşı konuşlandırıldı'
AK Partili Bakan: Asker, başörtülü kadına selam duracak
'Bahçeli'nin yaptığı bel altı vuruş'
Çavuşoğlu'ndan Bahçeli'ye Kürdistan bayrağı yanıtı
Fikri Işık'tan bedelli askerlik açıklaması
Fransız şirket IŞİD'i finanse etti
'Rusya sınırına NATO tugayı konuşlandırma' çağrısı
'MHP’nin yüzde 90’ı ‘hayır’ oyu verecek'
Metroya düşerseniz ne yapmanız lazım?
'Cumhurbaşkanı, Ankara’nın yarısını yaksa mahkemeye götüremiyorsunuz'
Dolar 3,73'ün üzerine çıktı
Dolar 3,73'ün üzerine çıktı
Dolar/TL güne yükselişle başlayarak 3,73'ün üzerinde dengelendi.
03.03.2017 10:57:04
Maduro’dan Trump’a destek
Maduro’dan Trump’a destek
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kongre’de uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptığı konuşmasını takdir etti.
03.03.2017 10:39:19
Trump: Demokratlar 'cadı avı' yapıyor
Trump: Demokratlar 'cadı avı' yapıyor
ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions’ın 'Rus yanlısı' soruşturmasından çekilmesine Beyaz Saray’dan tepki geldi.
03.03.2017 10:30:27
Cumhuriyet gazetesi önünde havaya ateş açıldı
Cumhuriyet gazetesi önünde havaya ateş açıldı
Gazetenin Şişli'deki binasının bulunduğu sokakta havaya ateş açılması üzerine polis ekipleri inceleme başlattı.
03.03.2017 10:28:30
3D yazıcıyla suni embriyo üretildi
3D yazıcıyla suni embriyo üretildi
Cambridge Üniversitesi araştırmacıları, farelerden aldıkları iki farklı kök hücreyi üç boyutlu (3D) yazıcı kullanarak suni embriyoya dönüştürdü.
03.03.2017 10:24:25
Peşmerge ve PKK Sincar'da çatışıyor
Peşmerge ve PKK Sincar'da çatışıyor
Musul'un Sincar ilçesinde Barzani'ye bağlı Suriyeli peşmergelerle PKK'ya bağlı Sincar Direniş Birlikleri (YBŞ) arasında çatışma çıktı.
03.03.2017 10:12:00
Fernando Torres sahada ölümden döndü
Fernando Torres sahada ölümden döndü
Atletico Madrid’in İspanyol golcüsü Torres, dün akşam oynanan Deportivo maçında rakibinin darbesiyle sert bir şekilde yere düşerek kafa travması şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
03.03.2017 10:05:42
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'MHP’nin yüzde 90’ı ‘hayır’ oyu verecek'
'MHP’nin yüzde 90’ı ‘hayır’ oyu verecek'
'Bahçeli'nin yaptığı bel altı vuruş'
'Bahçeli'nin yaptığı bel altı vuruş'
TSK'da 'başörtüsü özgürlüğüne' dava açıldı
TSK'da 'başörtüsü özgürlüğüne' dava açıldı
'500 Peşmerge, PKK'ya karşı konuşlandırıldı'
'500 Peşmerge, PKK'ya karşı konuşlandırıldı'
Çavuşoğlu'ndan Bahçeli'ye Kürdistan bayrağı yanıtı
Çavuşoğlu'ndan Bahçeli'ye Kürdistan bayrağı yanıtı
'FETÖ, başkanlık sistemini 20 yıl önce istedi'
'FETÖ, başkanlık sistemini 20 yıl önce istedi'
'Bayrak krizi, Kürdistan fikrini sindirememekten kaynaklanıyor'
'Bayrak krizi, Kürdistan fikrini sindirememekten kaynaklanıyor'
“IŞİD lideri Bağdadi yenilgiyi kabul etti'
“IŞİD lideri Bağdadi yenilgiyi kabul etti'
Hüseyin Çelik FETÖ'nün eğitim imamı mı?
Hüseyin Çelik FETÖ'nün eğitim imamı mı?
Grup Yorum davasında karar
Grup Yorum davasında karar
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Konuşsanıza Hulusi Paşa! Neden susuyorsunuz ki?'
'Konuşsanıza Hulusi Paşa! Neden susuyorsunuz ki?'
Darbe öncesi Yenişafak'a 'darbe' uyarısı
Darbe öncesi Yenişafak'a 'darbe' uyarısı
Çocuğu Suriyeli tarafından öldürülen aile: Oyuna gelmeyeceğiz!
Çocuğu Suriyeli tarafından öldürülen aile: Oyuna gelmeyeceğiz!
Kudüs'ten bir ses yükseliyor: Arakanlı Müslümanları kurtarın!
Kudüs'ten bir ses yükseliyor: Arakanlı Müslümanları kurtarın!
Kalemin ucundan Erbakan Hoca…
Kalemin ucundan Erbakan Hoca…
Erbakan: Bizim davamız İslam
Erbakan: Bizim davamız İslam
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
'Batı istiyor ki Türk ile Fars, Farsla Arap, Şiayla Sünni çatışsın...'
'Batı istiyor ki Türk ile Fars, Farsla Arap, Şiayla Sünni çatışsın...'
Ahlak ve maneviyat: Erbakan
Ahlak ve maneviyat: Erbakan

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları