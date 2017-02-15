15.02.2017 10:59:01

Sırbistan’da seçim yarışı kızışıyor

Sırbistan'da Başbakan Aleksandar Vuçiç'in cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını açıklaması ile yarış hararetlendi.

Sırbistan'da Başbakan Aleksandar Vuçiç, iktidardaki Sırp İlerleme Partisi'nin (SNS) dünkü oturumunda adaylığını açıkladı. Vuçiç'in adaylığını açıklamasının ardından yapılan anketler, Vuçiç'in Cumhurbaşkanlığı için en güçlü aday konumunda olduğunu ortaya koydu.



Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak adaylar arasında halen Lahey'deki uluslararası savaş suçları mahkemesince yargılanması devam eden Sırp Radikal Partisi (SRS) lideri Vojislav Seselj, Sosyal Demokrat Parti'den Dışişleri Bakanı İvica Dacic, Sosyalist Parti'den Boşnak asıllı aday Rasim Ljajic ve Sırbistan'ın eski Dışişleri Bakanı Vuk Jeremiç de yer alıyor.



Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu 30 Nisan'da, muhtemel ikinci turu ise 14 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek.

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