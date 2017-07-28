28.07.2017 18:24:13

Sırbistan'da 'Kudüs' eylemi

Sırbistan'ın Sancak bölgesinde Novi Pazar şehrinde yaşayan Boşnaklar, Kudüs'te yaşanan hadiselerden dolayı Filistin'e destek amaçlı eylem yaptı.

Sırbistan'ın güneyindeki Boşnak nüfusun yoğun olduğu Sancak bölgesinin Novi Pazar şehrinde Filistin'e destek amacıyla gösteri düzenlendi.

Cuma namazının ardından İsa Bey Meydanı'nda toplanan grup, Boşnak milli bayrağı ile "Filistin" yazılı pankart açtı.

İsrail'in Mescid-i Aksa'daki uygulamalarına tepki gösteren eylemciler, dünyadaki Müslümanlara dayanışma çağrısında bulundu.

Sırbistan İslam Birliği'nin desteklediği eyleme katılan Novi Pazar Başimamlarından İrfan Malic, Mescid-i Aksa'nın, İslam aleminin kutsal mekanı olduğunu ve Filistin halkına Mescid-i Aksa'da özgürce ibadet etmeleri konusunda destek vermek amacıyla toplandıklarını söyledi.

Malic, ibadet hakkını engellemenin büyük bir haksızlık olduğuna işaret ederek, "Filistin halkına destek vermek ve Müslümanlara karşı yapılan bu zulüm ve haksızlığa engel olma çağrısında bulunmak üzere böyle bir miting düzenledik." ifadelerini kullandı.

Müslümanların haklarının korunması ve savunulması gerektiğini vurgulayan Malic, Türkiye, Suudi Arabistan, Katar ve diğer İslam ülkelerine dayanışma çağrısında bulundu.

Novi Pazar Cemaatler Derneğinden Zekerija Smajovic de eylemle dünyaya, başkalarının ezilmesinden endişe duyan insanların varlığını göstermek istediklerini söyledi.