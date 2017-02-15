15.02.2017 03:48:41

Sırbistan Başbakanı cumhurbaşkanlığına aday

Sırbıstan'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Başbakan Aleksandr Vuçiç'in aday olacağı duyuruldu...

Ajanslarda yer alan habere göre; Sırbistan'da iktidardaki Sırp İlerleme Partisi (SNS), bu yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylarının partinin genel başkanlığı görevini de yürüten Başbakan Aleksandr Vuçiç olacağını açıkladı.

SNS Milletvekili Nebojsa Stefanovic, parti yönetiminin gerçekleştirdiği toplantının ardından yaptığı açıklamada, Vuçiç'in aday gösterilmesi noktasında oy birliğiyle karar aldıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tomislav Nikoliç de yaptığı açıklamada, kurucusu olduğu SNS'nin kendisini aday göstermemesi halinde cumhurbaşkanlığına yeniden aday olmayacağını açıkladı.

Başbakan Vuçiç ile birlikte aday olmayacağını kaydeden Nikoliç, "SNS liderinin aday olması durumunda ben yarıştan çekileceğim. İkimizin de olduğu bir cumhurbaşkanlığı seçimini düşünmediğimi daha önce de ifade etmiştim" diye konuştu.

Sırbistan'daki cumhurbaşkanlığı seçiminin tarihinin 1 Mart'a kadar açıklanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Nikoliç'in görev süresi 31 Mayıs'ta sona erecek.

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