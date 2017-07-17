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''Sıradaki hedef Katar olabilir''
17.07.2017 15:41:48

''Sıradaki hedef Katar olabilir''

Katar Savunma Bakanı Al-Attiyah, Türkiye’deki darbe girişiminin bir benzeri Katar’da da olabileceğini belirterek, 'Çünkü Türkiye ve Katar dünya üzerindeki mazlum insanlara karşı ortak onurlu bir duruş sergiliyor' dedi.

Katar Savunma Bakanı Khalid bin Mohammad Al-Attiyah TRT World'e açıklamalarda bulundu. TRT World'ün sorularını yanıtlayan Al-Attiyah Suudi Arabistan'ın başını çektiği abluka uygulamasına değindi.

Katarlı bakan kendilerine dayatılan 13 madde arasında ülkedeki Türk üssünün kapatılması talebinin olduğunu da söyledi.

Sırada Katar olabilir

15 Temmuz darbe girişimini de değerlendiren ve Türkiye'nin islam dünyası için onurlu bir duruş sergilediğini belirten Katar Savunma Bakanı

Al-Attiyah, benzer bir darbe girişimi için sıradaki ülkenin Katar olabileceği ihtimalinden bahsetti.

Al-Attiyah; “Bu olayı cok yakından takip ettik. Dürüst olmak gerekirse Katar Emiri o gün Erdoğan'ı arayan ilk devlet başkanıydı. Düşünüyoruz ki Katar sıradaki hedef olabilir. Çünkü Türkiye ve Katar dünya üzerindeki mazlum insanlara karşı ortak onurlu bir duruş sergiliyor, bu noktada Katar bir sonraki hedef olabilir” dedi.

Türkiye'nin Katar'daki askeri üssü bir tartışma konusu mu sorusuna ise Al-Attiyah; “Evet, öyleydi. Türkiye'nin askeri üssünü kapatmak bizden istenen 13 maddeden biriydi. Ama ne yazikki Katar'a saldırıp Katar'ı abluka altına alma kararı için seçilen zaman bizim tarafımızdan belirlenmedi, ablukayı ne zaman yapacaklarını onlar seçtiler. Bu yüzden çok uzun zamandan beri herkes tarafından bilinen bir üssü gelip de bizden kapatmamızı isteyemezler. Ve bu sadece iki ülke arasındaki, iki egemen devlet arasındaki ilişkileri ilgilendirir” şeklinde cevap verdi.


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