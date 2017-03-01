01.03.2017 15:11:46
Sinop'taki FETÖ/PDY operasyonu
Aralarında Sinop Atatürk Devlet Hastanesi başhekiminin de bulunduğu 5 şüpheli adliyeye sevk edildiSinop'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 zanlı adliyeye sevk edildi.
Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan farklı meslek gruplarına mensup 5 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Aralarında Sinop Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Ercan Y'nin de bulunduğu şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Kentte yürütülen FETÖ/PDY operasyonları kapsamında daha önce 34 kişi gözaltına alınmış, işlemleri tamamlanan 16 kişi adliyeye sevk edilmişti.