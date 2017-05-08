08.05.2017 18:19:48

Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

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Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu kullanan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. Polis ekiplerince 3 adreste yapılan aramada 2.58 gr bonzai, 14.14 gr kubar esrar, 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Ele geçen malzemelerle ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.