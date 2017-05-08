08.05.2017 15:44:16
Kaza, Bostancılı'da ana yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çağlar Deniz Özkan yönetimindeki 06 AG 257 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlanma direğine çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu. Hasarlı araç çekici ile çekildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Sinop'ta trafik kazası
Sinop'ta meydana gelen trafik kazası maddi hasarla atlatıldı.Sinop'ta meydana gelen trafik kazası maddi hasarla atlatıldı.
Kaza, Bostancılı'da ana yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çağlar Deniz Özkan yönetimindeki 06 AG 257 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlanma direğine çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu. Hasarlı araç çekici ile çekildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.