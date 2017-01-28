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Sinop'ta otobüs kazası: 1 yaralı
28.01.2017 14:02:15

Sinop'ta otobüs kazası: 1 yaralı

Sinop'un Ayancık ilçesinde yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlandığı kazada 1 kişi yaralandı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlandığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Samsun'dan Ayancık istikametine gitmekte olan Soner G.'nin kullandığı 57 AS 010 plakalı yolcu otobüsü, Ayancık-Erfelek yolu Hatip köyü mevkisinde buzlanma ve kar nedeniyle uçuruma yuvarlandı. Kazada otobüste 7 kişinin olduğu ve 1 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Yolcunun ayağı koptu

Kazada yaralanan A.S.'nin ayağının koptuğu, ekipler tarafından bulunan ayağın yaralının kaldırıldığı Sinop Atatürk Devlet Hastanesine götürüldüğü öğrenildi. Bölgeye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle bölgeye ulaşımın güçlükle sağlandığı ifade edildi.

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