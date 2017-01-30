30.01.2017 10:24:22

Sinop'ta kafe yangını

Sinop'ta meydana gelen yangında bir kafe kullanılamaz hale geldi.

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Sinop'ta meydana gelen yangında bir kafe kullanılamaz hale geldi.Meydan Kapı Mahallesi Denizciler Yolu Sokak'ta bir kafenin çatısında yangın çıktı. Saat 05.00 sıralarında elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede iş yerini kapladı. Tavan ve içerideki malzemelerin ahşap olması sebebiyle yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin mücadelesi sonucunda yangın kontrol altına alınırken, iş yerinde büyük çapta maddi zarar meydana geldi. Yangının yan binalara sıçramaması muhtemel bir faciayı önledi.Yangında ölü ya da yaralı bulunmazken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.