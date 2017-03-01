01.03.2017 11:59:30

Sinop'ta ilk kez kalıcı kalp pili takıldı

Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde ilk kez bir hastaya kalıcı kalp pili takıldı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde ilk kez bir hastaya kalıcı kalp pili takıldı.Yaklaşık 6 senedir yatağa bağlı olarak yaşayan 82 yaşındaki Mehmet Demirtaş, kalp rahatsızlıkları ve nabız düşüklüğü nedeniyle yakınları tarafından Türkeli Devlet Hastanesine getirildi. Burada genel durumunun iyi olmadığı ve hayati risk taşıyabileceği göz önünde bulundurularak Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi. Acil serviste ilk işlemleri tamamlandıktan sonra yoğun bakım servisine yatırılan hastanın genel durumu geçici pil takıldıktan sonra düzeldiği, solunum sıkıntısının giderildiği öğrenildi.Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde son günlerde anjiyoların yapılmasının ardından kalıcı kalp pilinin takılması da kalp hastalarını şimdiden sevindirdi. Sinop'ta ilk kez kalıcı kalp pili takılmasının altına imza atan Kardiyoloji Uzmanı Doktor İsmet Zengin şu açıklamaları yaptı: "Kalıcı kalp pili taktığımız hastamız dış merkez Türkeli Devlet Hastanesine genel durum bozukluğu nedeniyle başvuruyor, orada hastaya nabız düşüklüğü tanısı koyuluyor ve geçici kalp pili takılması amacıyla tarafımıza sevki yapılıyor. Biz acil serviste hastayı gördüğümüzde genel durumunun kötü olduğu, hayati riskinin bulunduğu ve en azından o aşamada geçici kalp pilinin takılması gerektiğini düşünerek yoğun bakıma aldık ve orada kendisine geçici kalp pili taktık. Takiplerimde genel durumu pil takıldıktan sonra özellikle düzeldi, solunum sıkıntısı vardı bu geriledi. Genel durumunun daha iyi olduğunu gördük ve pil ihtiyacının hala devam ettiği ortadaydı o yüzden bizde kalıcı kalp pili takmayı uygun gördük, bunu da başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Yani Sinop'ta ilk olarak bu işlemi gerçekleştirmiş olduk. Hastamız şu an gayet iyi herhangi bir problem yok, bir iki gün içerisinde taburcu olacak. İnşallah bundan sonra da bu tip hastaların pil takılması ve anjiyo stent gibi işlemlerini burada yapmaya devam edeceğiz."