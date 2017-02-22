22.02.2017 14:33:08

Sinop'ta ambulansla cip çarpıştı

Sinop'ta ambulans ile cipin çarpıştığı kaza maddi hasarla atlatıldı.

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Sinop'ta ambulans ile cipin çarpıştığı kaza maddi hasarla atlatıldı.Edinilen bilgiye göre, Sinop'un Erfelek köyü Uzungürgen yolunda O.D.'ye ait 57 KF 024 plakalı cip ile 57 KD 648 plakalı ambulans çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.Ambulansın içinde hasta bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.