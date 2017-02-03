03.02.2017 09:16:10

Sinop'ta 3'üncü kattan atlayan şahıs ağır yaralandı

Sinop'ta 3'üncü kattaki evinin penceresinden atlayan şahıs ağır yaralandı.

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Sinop'ta 3'üncü kattaki evinin penceresinden atlayan şahıs ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre, bunalıma girdiği iddia edilen Alaaddin Ş.(33), saat 23.00 sıralarında Tuzcular Caddesi'nde 5 katlı apartmanın 3'üncü katından atladı. Ağır yaralanan Alaaddin Ş., 112 sağlık ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şentürk buradan Samsun'a sevk edildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.