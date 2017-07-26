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Sınırı bekleyen kadın askerler
26.07.2017 16:14:42

Sınırı bekleyen kadın askerler

Türk Silahlı Kuvvetlerinde zorlu görevler üstlenen kadın komutanlar, aldıkları sorumlulukları başarıyla yerine getiriyor. Kars 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı bünyesinde görev yapan kadın komutanlar, hedeflerini 12'den vururken, her türlü zorluğun da azimle üstesinden geliyor.


Kars 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında Bakım Birlik Komutanı olan Yüzbaşı Özlem Altundağ Fatura, hem çocuklarına annelik yapıyor, hem de tugayın araç, silah ve teçhizatını göreve hazır halde bulunduruyor. Hava Savunma Füze Takım Komutanı Üsteğmen Meral Şafak Ünlü, ise her türlü hava hedefini tahrip ederek dosta güven, düşmana gözdağı veriyor.

"ÇOCUKLUĞUMDA ASKERİ ÜNİFORMAYA HAYRANDIM"

Çocukluğundan beri üniformaya hayran olduğunu ifade eden Hava Savunma Füze Takım Komutanı Üsteğmen Meral şafak Ünlü, "Çocukluğumdan beri üniformaya hayrandım. Daha önce adını bile duymadığım ilçelerde bu insanların vatan ve millet sevgisiyle görev yapmalarını çok onurlu bir davranış olarak gördüm. Bir gün, 'Savaşta Barışta Türk Ordusu' programına denk geldim. Program konuğu bayan helikopter pilotuydu. Programı hayranlıkla izledim ve o gün ben subay olacağım dedim. Ailem bu kararı mutlulukla, gururla karşıladı. Mezun olduğum gün kardeşimin mutluluktan ağladığını da hiç unutmam" dedi.

"BİRLİKLERİN HAVA SAVUNMALARINI SAĞLAMAK GÖREVİM"

Genç yaşta ağır sorumluluklar aldığına dikkat çeken Üsteğmen Meral Şafak Ünlü, "14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında Hava Savunma Füze Takım Komutanı olarak görev yapıyorum. Taktik balistik füze ve havadan yere atılan mühimmat hariç; her türlü hava hedefini tahrip etmek, taciz ederek tesirlerini azaltmak veya vazifesini yapmaktan vazgeçmeye mecbur etmek maksadıyla kuruluşunda bulunduğumuz veya emrine verildiğimiz birliklerin hava savunmasını sağlamak tüm tedbirleri almak asli görevim. Bunun dışında personelimin özlük haklarını takip etmek, birliğimin muharebe hazırlık derecesini en üst seviyede tutmak, sorumluluğumuzda bulunan ordu mallarının kullanıcının bakımını yaptırmak ve kontrol etmek de görevlerim arasındadır. Fiziki şartlar yoğun çalışma temposu ve en önemlisi de genç yaşta ağır sorumluluklar bizi zorluyor. Ancak takımımda görev yağan personelin özverili çalışmaları ve Harp Okulunun bize kazandırdığı azimle bu zorlukların üstesinden geliyoruz" diye konuştu.

TUGAYIN ARAÇ, SİLAH VE TEÇHİZATLARININ BAKIMI ONDAN SORULUYOR

14'üncü Mekanize Piyade Tugayında Bakım Birlik Komutanlığı görevini yürüten Yüzbaşı Özlem Altundağ Fatura, "Tugayımıza ait araç, silah ve teçhizatın bakım ve onarım desteğini sağlamak en büyük sorumluluğumuz. Tugay Komutanlığının üst bölgelerinde önemli görevleri de dikkate alındığında araç, silah ve teçhizatın göreve hazır halde bulundurulması, arızalandığında ise doğru ve hızlı şekilde müdahale edilmesi, bölgedeki hareket kabiliyetimizi ve ateş desteğimizi etkileyeceğinden sorumluluğumuz çok büyük. Bu sorumluluğu mahiyetimde bulunan 2 subay, 56 astsubay, 14 uzman erbaş ve 102 erbaş ile birlikte yerine getiriyoruz" şeklinde konuştu.

2005 yılında Kara Harp Okulundan mezun olan Yüzbaşı Özlem Altundağ Fatura, sırasıyla Diyarbakır, Şırnak Cizre, KKTC ve Adapazarı'nda çeşitli görevlerde bulundu. Fatura, 2015 yılında atandığı Kars'ta Bakım Birlik Komutanı olarak görev yapıyor. Serhat'ı bekleyen kadın komutanlar yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı üstleri tarafından ödüllendirilerek onura edildi. Hedeflerini 12'den vuran kadın komutanlar Kars'ta havadan ve karadan geçişe izin vermiyor. Dosta güven, düşmana gözdağı veren Kars'ın kadın komutanları sınırı beklemenin de haklı gururunu yaşıyor.


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Sınırı bekleyen kadın askerler
Sınırı bekleyen kadın askerler
Türk Silahlı Kuvvetlerinde zorlu görevler üstlenen kadın komutanlar, aldıkları sorumlulukları başarıyla yerine getiriyor. Kars 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı bünyesinde görev yapan kadın komutanlar, hedeflerini 12'den vururken, her türlü zorluğun da azimle üstesinden geliyor.
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